本田擊敗豐田 躍居去年陸銷售成長最快車廠
雖然去年（2016）大陸總體經濟成長有略顯減緩，但房市與車市仍保持不小的成長幅度，原先多年稱霸大陸汽車銷售市場的日本豐田汽車（Toyota），今年正式被自家兄弟本田（Honda）以全年銷售成長幅度達24%的佳績擠下，讓出汽車銷售成長冠軍寶座。除了日系兩大車廠有亮眼成績外，包含福特（Ford）、日產（Nissan）和通用（General Motors Co）去年度都繳出相當亮眼的銷售成績。
據路透社（Reuters）報導，大陸龐大的汽車內需市場，今年讓5大車廠荷包進帳滿滿。日系3大車廠豐田、本田與日產，以及美系的福特與通用，去年度都繳出100萬輛以上的亮眼銷售成績單。其中本田汽車更以全年成長幅度24%力壓其他4大廠，更首次在成長率與銷售總額擊敗日系車霸主豐田。去年度通用汽車與合作夥伴共賣出387萬輛、豐田售出120萬輛、本田售出125萬輛、福特124萬輛和日產的135萬輛汽車，5大車廠不僅銷售量搶眼，連成長率都在7%以上，令同業們好不羨慕。
但外界卻對今年、乃至於往後的車市並沒有如此樂觀。路透社認為，今年蓬勃的車市成長是得力於中國政府去年對於小型車輛的減稅政策，將1.6公升及以下車輛稅金調降至5%，讓許多人搶在今年撿便宜購車。可隨著刺激政策時效一過，今年稅金將調漲回7.5%，2018年恐漲至10%，再加上愈來愈嚴重的霧霾，恐造成傳統油氣動力車輛銷量大幅下滑。但本田與豐田兩大日系車廠早就預見趨勢，從去年中旬即開始強推旗下電動車，以因應未來霧霾所可能帶來對油氣動力的各種限制。
(中時電子報)
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