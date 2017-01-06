范冰冰2017第一拍出爐 最美瑪利歐！

范冰冰今年第一拍，是超萌瑪利歐！（圖／取自范冰冰工作室微博）

「范爺」范冰冰今年是否會和另一半李晨修成正果，堪稱是不少粉絲最關注的事，不過他今年度第一拍已經登場，一身紅、藍配，儼然就是日本當紅卡通主角瑪利歐，且自詡為「微胖界女神」的她，這組照片可被讚超級瘦！

范冰冰工作室昨曝光她今年第一組美照，穿著紅藍配色的衣服化身「最美瑪利歐」，讓許多粉絲都大呼「太可愛了！」不過范冰冰笑稱自己不是瑪利歐，「我是蜘蛛俠」，被粉絲揶揄「果然霸氣。」對於這組激瘦照，她也被虧「還敢說自己是范小胖？」

(中時電子報)