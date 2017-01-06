陳偉殷中日龍時期好隊友 來台一同集訓

陳偉殷(左)與吉見一起(右)將在台灣一同訓練。(圖/截自陳偉殷官方臉書)

旅美左投陳偉殷目前還在台灣自主訓練，前中日龍隊友吉見一起今也來台將與他一同訓練，盼能透過這幾年陳偉殷在美國的訓練模式，期望學習不一樣的東西。

陳偉殷與吉見一起在中日龍時期，兩人剛好是球隊先發左右護法，2010年與2011年連兩年率隊奪下中央聯盟冠軍，不過吉見2013年就因右肘不適，隨後進行韌帶重建手術，隨後進入復健期，去年終於穩定出賽，21場先發繳出7勝6負，自責分率3.08。

吉見一起表示，對於陳偉殷的美式訓練相當有興趣，希望能學習到不同的經驗和技術，訓練完後也希望能在台灣觀光一下，目前預計在台灣停留5天。

(中時電子報)