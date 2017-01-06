嘉義縣朴子棄屍案 6嫌偵訊中

我要評比

元旦朴子朱女命案警方逮補六名嫌犯，主嫌還帶著小狗進入警局偵訊中。（余信賢攝）

嘉義縣朴子市元旦發生朱姓女子疑遭溫姓男子等虐殺致死命案，朴子分局警方在一周之內迅速將嫌犯逮捕歸案，全案今日有重大突破，涉嫌施虐毆打的溫姓男子與陳姓女友等6名相關涉案人，已在雲林斗南火車站附近一家廉價旅館落網，警方正準備將六名嫌犯帶回嘉義訊問相關案情。

6日下午朴子分局在斗南火車站附近廉價旅館，拘捕了元旦轄區內朱女命案的嫌犯共6名，目前警方正從斗南帶回嘉義地檢偵訊中，目前已經將六名嫌犯四男二女，其中一名為未成年少女，已押回朴子分局偵訊中。

(中時)