漢字與漢字教育研討會 高雄隆重舉行

漢字與漢字教育國際研討會在高雄隆重舉行。(吳江泉攝)

高師大校長吳連賞(左)邀請中央研究院院士曾志朗(右)演講。(吳江泉攝)

2017年「第7屆漢字與漢字教育國際研討會」由聯盟主要團體國立高雄師範大學華語文教學研究所、經學研究所發起,並與文藻外語大學應用華語文系暨華語文教學研究所、國立臺東大學華語文學系共同主辦,今(6)日上午9點,在高師大和平校區活動中心2樓演藝廳,由高師大校長吳連賞親自主持,隆重開幕。

會中特別邀請到中央研究院曾志朗院士、波蘭Adam Mickiewicz 大學李高德教授及越南胡志明師範大學阮福祿教授等3位貴賓,蒞臨指導及擔任主題演講,隨後曾志朗院士以「The Evolving Character of the Chinese Characters: Implications for a Universal Principle of The Neurocognitive Development of Intelligence」為題進行首場演講。

研討會感謝科技部及教育部的全力支持,自1月5日起至8日,分別於國立高雄師範大學及文藻外語大學舉行為期4天的國際研討會。與會專家學者分別來自:美國、波蘭、日本、韓國、越南、大陸、台灣、香港、澳門、新加坡等10個國家地區。大會除特別邀請曾志朗院士等三位貴賓,與國立清華大學信世昌副校長等5位卓越成就的學者進行主題演講外,同時有18篇專題發表、78篇論文發表及12篇海報發表,與會專家學者200餘人,為近年來高雄罕見的大型跨國際之語文應用類型研討會議。

策辦人高師大華語文教學研究所所長鍾鎮城強調,漢字及漢字教育早為東亞及東南亞語言文化圈共同重視推動。因此,國立高雄師範大學華語文教學研究所即於2011年與大陸、香港、韓國、日本、新加坡等國家之數十所重點大學專家學者共同參與,組成合作聯盟,彼此互享漢字之載體及科技應用資源,共同推動與深入研討當代亞洲及世界的漢字及漢字教育。

高師大校長吳連賞表示,這次「漢字與漢字教育國際研討會」結合理論研究與實務,除了學術講座及論文發表外,同時與國立高雄師範大學附設中小學與高雄市立四維國小合作,於1月5日舉辦台灣中小學語文教學觀課會,參訪學者教師達50餘人,已為南台灣及高雄帶來非常的活絡的國際學術交流與豐沛知識盛宴,期待研討會能讓「漢字與漢字教育」發光發熱。

(中時)