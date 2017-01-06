洪榮宏揪兒女開唱 邀孩子的媽來看

53歲金曲台語歌王洪榮宏今天宣布今年5月開唱，預計唱40多首歌，坦言會邀「孩子的媽（前妻陳施羽）」來看，並打算讓3個孩子參與演出。

洪榮宏5歲就隨父親、「寶島歌王」洪一峰登台演唱，10歲發行首張個人專輯「孤兒淚」，曾獲第2屆金曲獎最佳男演唱人獎及第5、7屆最佳方言歌曲男演唱人獎，唱功扎實深厚。

洪榮宏下午在台北舉辦記者會，宣布「心曲」演唱會5月6、7日在台北國際會議中心，8月12日在台南文化中心登場，是洪榮宏首次舉辦個人大型演唱會，門票9日開賣。

歷經兩段婚姻的洪榮宏，與陳施羽育有1子2女，去年陳施羽生日當天，洪榮宏在教會聚會公開為外遇離婚向前妻道歉。洪榮宏坦言會邀「孩子的媽」來看演唱會，平常有關孩子的事也會和她聯絡、商量。

近來生活重心是教會及工作，洪榮宏自稱「清淡」，4月將發行新專輯，會在家附近爬山健身，常被山友認出；至於現在是否還會想談感情？他直喊目前很忙了，新專輯、演唱會再加上教會。

洪榮宏拿出珍藏的「孤兒淚」黑膠唱片，封面是10歲時的他，右上方則是爸爸照片，洪榮宏說，要尋找同樣有珍藏「孤兒淚」黑膠的歌迷，演唱會當天帶來報名抽獎，就有機會和他合照及獲得簽名。1060106

(中央社)