勞動教育向下紮根 7日開播廣播節目
為讓青年朋友深入了解自身的職場權益，培養正確的勞動法令觀念，高雄市政府勞工局除了推動「勞動教育融入高中職課程、校園巡迴演講、種子師資培訓、勞動教育融入數位學習、就業安全教案競賽」之外，今年更首度與國立教育廣播電台合作，推出全新勞動教育廣播節目「青春保可夢」，1月7日首播，歡迎青年朋友踴躍收聽。
勞工局長鄭素玲表示，勞工局長期在高雄廣播電台播出「我愛高雄─空中勞工局」節目，時間為每週三下午4點至5點，介紹各類勞動新訊與人物專訪；而今年在教育電台新推出的節目「青春保可夢」，則是特別鎖定青少年族群而製播，傳授分享青少年勞動教育議題與職場秘技，也歡迎青少年朋友留言發表未來夢想、心情點播歌曲等，讓勞動法令解說更加生動有趣。
「青春保可夢」節目將於1月7日起，每週六晚上8點至8點30分，在國立教育廣播電臺高雄分台（高屏FM101.7）播出，聽眾朋友也可上教育電台網站線上收聽節目。詳細訊息可洽勞工局：07-8124613分機132。
(中時)
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