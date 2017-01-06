新婚不蜜月 敦奧張嘉哲搞「文創」
才與獸醫女友步上紅毯的前敦奧國手張嘉哲，新婚後將度蜜月放一邊，忙事業「搞文創」，成立「真男人文創商行」的他，日前還與任性女王競走團簽下長期一年的合作備忘錄，為力拼世大運標準的選手助一臂之力，任性女王競走團赴日參賽2017東京元旦競走也展現優異成果。
張嘉哲成立「真男人文創商行」，除了邀請母校學弟當助理教練，5日更與任性女王競走團簽下長期一年的合作備忘錄，由5位我國優秀的競走選手提供專業競走技術、知識與資訊，旗下設計師集思廣益，將競走運動文化融入創意，並提供開發商品成本與協助銷售管道，雙方以分紅利的方式互相合作達到雙贏。
本次任性女王競走團在東京元旦競走也表現亮眼，北市大大一蔣苡維首度參賽20公里競走公路賽，以1小時38分27秒躍居歷代第3傑，北市大大三梁哲睿以1小時38分59秒，大破最佳成績12分鐘，北市大林函蓁十公里組52分38也創最佳。國體羅柏穎最為可惜，1小時30分35完賽大破個人最佳成績2分40秒，只差36秒便可達世大運培訓標準，但因為途中兩次騰空與一次屈膝，三次違例被判失格。
張嘉哲引用中長跑國家隊教練許績勝所言，「選手為表演者，教練為塑造表演者。」盼用紅利分享的模式讓運動員最求更好的表現，也不會因贊助與被贊助間不平等的關係被視為弱勢。
倒是新婚不用蜜月旅行嗎，不忘選手本業的張嘉哲笑說，「去香川丸龜度蜜月！是比賽兼度蜜月，先跑香川丸龜半程馬再度蜜月。」
(中時電子報)
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