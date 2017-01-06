新婚不蜜月 敦奧張嘉哲搞「文創」

前敦奧國手張嘉哲創立真男人文創商行與任性女王競走團簽下合作備忘錄。(截自真男人文創商行FB)

張嘉哲成立「真男人文創商行」將競走運動文化融入創意。(截自真男人文創商行FB)

才與獸醫女友步上紅毯的前敦奧國手張嘉哲，新婚後將度蜜月放一邊，忙事業「搞文創」，成立「真男人文創商行」的他，日前還與任性女王競走團簽下長期一年的合作備忘錄，為力拼世大運標準的選手助一臂之力，任性女王競走團赴日參賽2017東京元旦競走也展現優異成果。

張嘉哲成立「真男人文創商行」，除了邀請母校學弟當助理教練，5日更與任性女王競走團簽下長期一年的合作備忘錄，由5位我國優秀的競走選手提供專業競走技術、知識與資訊，旗下設計師集思廣益，將競走運動文化融入創意，並提供開發商品成本與協助銷售管道，雙方以分紅利的方式互相合作達到雙贏。

本次任性女王競走團在東京元旦競走也表現亮眼，北市大大一蔣苡維首度參賽20公里競走公路賽，以1小時38分27秒躍居歷代第3傑，北市大大三梁哲睿以1小時38分59秒，大破最佳成績12分鐘，北市大林函蓁十公里組52分38也創最佳。國體羅柏穎最為可惜，1小時30分35完賽大破個人最佳成績2分40秒，只差36秒便可達世大運培訓標準，但因為途中兩次騰空與一次屈膝，三次違例被判失格。

張嘉哲引用中長跑國家隊教練許績勝所言，「選手為表演者，教練為塑造表演者。」盼用紅利分享的模式讓運動員最求更好的表現，也不會因贊助與被贊助間不平等的關係被視為弱勢。

倒是新婚不用蜜月旅行嗎，不忘選手本業的張嘉哲笑說，「去香川丸龜度蜜月！是比賽兼度蜜月，先跑香川丸龜半程馬再度蜜月。」

(中時電子報)