范冰冰李晨上春晚放閃 傳將正式公布婚期？

李晨昨現身北京春晚記者會，透露會和范冰冰合體演出。（圖／取自新浪娛樂、李晨工作室微博）

2017年北京電視台春晚記者會昨(5日)舉行，首次邀來明星情侶檔范冰冰、李晨為此拍攝名為「夢想之城」的預告片，而兩人也將在晚會上合體，被問到表演內容，李晨封口不願多說，媒體好奇問是否會順帶公布大眾期待好久的婚期？李晨則賣關子：「有好消息會跟大家說」。

本次北京春晚主題為「歡動萬家夜，愛暖中國心」，記者會上李晨表示相當開心能回到北京台表演，他可說是看著北京春晚長大的，這次受邀就像是回家，而他和范冰冰會帶來令人驚喜的演出，也爆料范冰冰還會有另一個搭檔，暗示是「顏值極高的男士」，媒體問他是否會吃醋？他則羞澀回應不會、很放心。

據《on.cc東網》報導，談及和女友表演內容，李晨說：「可能是小品、歌曲或者其他形式的表演項目」，但不鬆口是否會順便公開婚期，忙了一整年的兩人將在北京過新年，李晨對此感到相當期待又開心。

(中時電子報)