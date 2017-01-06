彰化達德商工新住民之女 全國技藝賽拚出好成績
達德商工學生林宛盈與陳霈姍是新住民之女 ，105學年度全國技藝競賽分別在美容及中餐烹飪勇奪優勝，曾經自暴自棄的宛盈，從美容找回自信，她渴望與媽媽分享成績；霈姍則期待廚藝更精進，要讓媽媽享受最高檔的泰國家鄉菜。
105學年學生技藝競賽，達德商工林宛盈、陳霈姍之外，餐飲科陳姝霈與機械科陳彥橈，更勇奪烘焙食品與車床組金手獎。而宛盈與霈姍的故事，不僅讓校長許維純感動，彰化縣新移民協會理事長李孟涵與執行長阮紅深，昨天還專程送來嘉勉與鼓勵。
宛盈的父親是佃農，母親來自越南，家境清苦，母親為了生活離家工作，宛盈因此叛逆，國中念了4所，直到1次寒假遇到達德商工美容科選手，愛美的她才驚覺自己有目標要做，於是放下玩心念完國中，並報考達德美容科，迫不及待要當美容選手。
宛盈在美容科接受魔鬼訓練，卻因為打工有時會缺席，一度想放棄，她說「但想到這是為父親的機會，才擦乾眼淚撐下去」。歷經曲曲折折，她用實力證明了自己。
陳霈姍的媽媽來自泰國，與父親一起下田農作或當臨時工，甘之如飴。霈姍是因媽媽鼓勵 ，學習自己有興趣的廚藝，這次得獎，她由衷感謝媽媽，還說，除了學廚藝要讓媽媽吃到最好的家鄉菜，更要賺錢讓媽媽可以常常回娘家 。
(中時)
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