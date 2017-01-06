民進黨金門成立青年部 藍天下深耕綠洲
民進黨要在藍天高掛的金門開拓「綠洲」，縣黨部成立青年發展部展開深耕工作，今（6）日邀請中央黨部青年部、民主學院和2014年當選公職的兩位民主小草，與地方黨部同仁及在地青年代表進行座談與經驗分享。
金門縣黨部強調，該黨部為突破金門藍大於綠的選民結構，特別成立全國第1個青年發展部，希望招募有志青年深耕在地。中央青年部主任黃守達表示，樂見各地方黨部深耕青年族群，中央黨部將全力協助，一起打造青年參政的舞台。
金門縣議員陳滄江也指出，希望在中央的協助之下，關心公共事務的金門青年們能站出來，並得到成長和茁壯的機會。
金門縣黨部主委吳增允表示，青年部主要由在地金門青年與來自外地的金門大學學生組成，只要年輕人對公共事務有熱情，縣黨部都樂意接納。
福建省政府秘書長翁明志也到場致意，並分享大學時參與學生運動，以及畢業後投身台灣民主，帶動一波波「浯潮」運動，爭取金門鄉親權益和反抗威權體制的經驗。
金門縣黨部青年部主任林忻棣表示，2017年度的深耕計畫有推動青年入黨、青年培力營隊，以及金馬解嚴25周年紀念等政治性活動外，也將針對青年職涯規劃，籌辦百工百業工作坊，邀請各行各業從業者分享職人經驗，同時也期盼年輕人走入社區進行環境保護和社會關懷，包括淨灘、課後輔導和社區關懷據點陪伴工作，期盼在分眾經營下，持續增進年輕人對民進黨的認同，也希望撒下民主種子茁壯為民主小草。
中央黨部台灣民主學院教學組長張慧慈報告2014年民主小草的計畫概況，並邀請當時計畫參與者－馬公市民代表蘇育德、長治鄉民代表古佳川分享地方經營、青年參選的經驗。
中央黨部青年部主任黃守達表示，蔡英文主席與洪耀福秘書長也強調民進黨執政後，要持續進行年輕化、流動化的工作，中央黨部也樂見地方黨部成立青年部門，希望藉由金門的拋磚引玉，鼓勵各地方黨部耕耘青年群體。
黃守達也強調，未來會加強對地方黨部相關部門經費挹注，並提供營隊或實習計畫的額度給地方黨部，以實際的行動具體提供青年參政的空間與機會。
(中時)
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