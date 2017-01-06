墨西哥漲油價惹民怨 爆掠劫示威傳槍響

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墨西哥調升油價引發民怨，掀起連日掠劫與示威行動，警民衝突今天驚傳槍響。

根據法新社，墨西哥中部伊斯米基爾潘（Ixmiquilpan）鎮發生暴力事件後，有5名員警與8名民眾受傷，被帶往醫院治療。當局沒有明確表示，傷口是否槍擊造成，或是何人開的槍。

美聯社報導，這波抗議和掠劫事件已導致全國至少4人喪生。

抗議活動已進入第5天。墨國政府1日宣布油價最多調漲20.1%後，引發全國性示威以及民眾封鎖公路。

警方已逮捕600多人，根據店家老闆估計，本週約有1000間商店與公司遭掠劫或破壞，其他店家則擔心遭搶而關門大吉。

墨西哥商業聯合會CONCANACO估計，全國約700到800家中小企業曾遭遇破壞。

墨西哥政府準備3月起終止燃料補助並讓油價回歸市場機制，但油價驟升震撼這個近半人口生活貧困的國家。

首都墨西哥市約有100人和平示威。1名參與抗議的58歲商店老闆表示「我有孫子」，知道價格調漲「我卻沒有任何行動，我會很羞愧」。

中部普艾布拉市（Puebla）一間超市遭到數十人闖入，帶走電視、玩具、甚至是慶祝明天天主教主顯節的大蛋糕。（譯者：中央社周莉芳）1060106

(中央社)