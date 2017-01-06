等半世紀身分證到手 神父高喊台灣萬歲

我要評比

(中央社記者張榮祥台南6日電）「這張身分證，我等了54年」。81歲美國籍天主教神父甘惠忠今天從行政院長林全手中接過身分證和戶口名簿後高興表示，台灣萬歲。

林全去年12月28日核准甘惠忠取得國籍案，並專程到台南市學甲區伯利恆文教基金會把身分證和戶口名簿送交給甘惠忠。

滿頭白髮、拿著枴杖的甘惠忠非常高興說，一直自認是台灣人，這張身分證等了54年。如果在美國，住了這麼久，早已取得身分了。

內政部長葉俊榮一看到甘惠忠，立刻致歉說，這張身分證晚到了，但終究是到了。

甘惠忠坐在林全和台南市長賴清德的中間說，他愛台灣，是因為台灣人愛他，取得身分證後，希望活到100歲。

甘惠忠民國52年抵達台灣，曾在苗栗縣泰安鄉服務，65年接任台南市瑞復益智中心主任，77年創設德蘭啟智中心，85年在設伯利恆文教基金會，此後一直待在學甲，曾說希望身故後，葬在台灣。1060106

(中央社)