Just Sleep捷絲旅高雄站前館 打造兒童主題房

Just Sleep 捷絲旅高雄站前館高規格打造《Mentari小太陽兒童主題房》。（吳江泉攝）

Just Sleep 捷絲旅高雄站前館打造《Mentari小太陽兒童主題房》。（吳江泉攝）

Just Sleep 捷絲旅高雄站前館《Mentari小太陽兒童主題房》深獲小朋友喜愛。（吳江泉攝）

Just Sleep捷絲旅高雄站前館深受旅人的喜愛，更獲得TripAdvisor「優等」殊榮。根據統計捷絲旅站前館有5成以上是家庭旅遊，期間也成功推出一系列親子專案如:大獲好評的親子烏克麗麗住宿專案等。嶄新的一年，捷絲旅也將持續提供多元化又好玩的專案，特別是年初更推出《Mentari小太陽兒童主題房》每房體驗價5799起。

結合台灣安全無毒木質玩具專家品牌Mentair 捷暘合作，打造六款兒童主題房，以男孩最喜歡的城市交通車車系列、都市高架車車系列、益智系列；女孩喜愛的娃娃屋系列、一日店長系列、廚房系列等，要讓毎一位小朋友都能精彩渡過在客房內獨享玩具的樂趣，同時也貼心提供家長不用再攜帶小朋友的玩具也能快樂、輕鬆出遊的美妙。此外，主題房更提供了孩童專屬MINI BAR，再贈送親子手作相框活動，希望推動高雄觀光之餘，大小朋友們也可以一起度過充實又歡樂的春節假期。

小太陽兒童主題房以迷你都市高架火車組、工程吊車高架軌道組、火車道岔建構城市組、甜蜜花園別墅娃娃屋、豪華原木廚房組、新鮮水果攤位組等多款玩具，皆通過國際SGS實驗室的無毒認証，並搭配各式完整的配件組，以多元、無限延伸及擴充模組，讓小朋友一步一步從簡單到複雜，提升專注力，激發創造力，鍛鍊孩子手部靈活與提升智力，要讓每一位小朋友都能充實感受每分每秒，享受安全的幸福時光。

捷絲旅高雄站前館位於高雄市中心，步行至捷運紅線高雄火車站及美麗島僅需2分鐘，飯店亦鄰近國際觀光夜市─六合夜市與全球8大最美地鐵站之一的高雄捷運美麗島站，下榻於此的旅客，不僅能盡情享受在地文化與美食，也能便利欣賞多元化的藝文饗宴，高雄站前館更特別編輯高雄美食、旅遊攻略手冊，分享新事物，為旅客可輕易掌握遊高雄好吃、好玩的場所，捷絲旅高雄站前館絕對是您全家出遊高雄的首選。

(中時)