鄉民分析大陸攻台癡人說夢!陸網友：一國兩智

大陸航母遼寧號編隊開赴南海演訓。（中新社資料照片）

大陸遼寧號艦隊目前正在南海航訓，回程是否可能穿越台灣海峽，我方高度戒備。PTT八卦版有鄉民發表文章「台灣防禦力超強!爲什麼國民自己不知道？」分析台灣防禦力超強，堪稱亞洲第三，除了美國，連俄國都打不下台灣，中共攻台根本癡人說夢。大陸網友看了後說充分體現一國兩智，貴島高興就好。

先前PTT有篇問卦文，網友問如果台灣島可以移動，移到哪裡好?有網友回覆提議愚公移島的方式，挖西岸來填東岸，慢慢就能遠離大陸。大陸網友笑翻，為台灣網友腦洞臣服，稱地震聽了都要沉默，海嘯聽了都要流淚。

近日又有一則PTT八卦版問卦文「台灣防禦力超強！爲什麼國民自己不知道？」網友eyesg (彌十郎)分析，稍微懂軍武的人都知道台灣的防禦力超強，堪稱亞洲第三，是防禦鐵島。除了美國，連俄國都打不下台灣，更不要談整天叫囂的中共。

該網友分析，大陸根本沒有兵力投射能力，攻台根本癡人說夢，他們連我們飛彈射過去了都不知道，根本靶艦級海軍。解放軍最大的敵人就是鄰省的解放軍，整個中國呈現半個軍閥割據的情況。打台灣？是台灣先被打下？還是他們先分裂成二個還是三個中國？

該文分析，不論是科技、後勤、國際局勢、社會制度、軍隊規模，中國能打下台灣的說法跟本是癡人說夢。懂一點軍武的都知道為什麼台灣人總不相信台灣其實很安全很穩固？

此文傳到微博後，陸網友留言「嗯嗯，你們說的都對，趕緊到島邊上拿出劃槳劃走啊!遠離大陸啊!」、「用什麼防禦？用愛嗎？」、「台灣的嘴炮最厲害了，防禦當然強」、「扯個毛的遼寧艦，遼寧艦是用來提高你們美爹日爹干涉成本的，而不是直接打你們的，你們不配。」

「全島就沒點正常人嘛？就臺灣那點地方和臺灣海峽那點距離，用航母簡直殺雞用牛刀阿！」、「我們有核彈，臺灣人真心傻」、「充分體現一國兩智，你們開心就好。」、「我們不用打，直接給對岸年輕人漲工資就行了」、「還是那句話，火箭炮的命，操導彈的心。」、「友軍來的。各位下手輕點」、「說井底之蛙太抬舉它，就是一深洞老鼠！」

(中時電子報)