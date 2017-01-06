互當彼此眼手！屏大腦麻、視障生兄弟情超感人

蕭丞竣（左）與黃勤相互扶持的情誼相當感人。（屏東大學提供）

屏東大學教育心理與輔導學系大四學生蕭丞竣患重度腦性麻痺，黃勤則有中度視覺障礙，但兩人「你當我的眼、我當你的手與腳」互補對方不足，在大學求學道路上一起突破生活與學習的許多限制。

蕭丞竣1歲時被鑑定為腦性麻痺重度者，從小無法爬行、走路，經過艱困復健後，才能穿著支架鐵鞋站起來，但站立時兩手不能提東西，行走時需要有人攙扶。

到屏東大學就讀後，蕭丞竣遇到了同樣需別人協助的黃勤。黃勤因早產導致視神經發育不全，左眼全盲只剩光覺，右眼視力也僅剩0.1，儘管經歷開刀治療與復健，但只恢復到弱視，看東西時得貼近物體，或拿放大鏡、望遠鏡、用手機拍照再放大。

奇妙的緣份，讓蕭丞竣與黃勤變成同班同學及室友，相互勉勵的兩人不但培養出兄弟情，也成了彼此的腳和眼。例如買三餐、洗衣服等生活雜事，黃勤都會貼心協助蕭丞竣；而黃勤有東西掉在地上、看不到交通號誌時，蕭丞竣也會幫忙他。

兩人除學業外，在其他生活經驗上也過得很充實。蕭丞竣大二時當上動漫社社長，黃勤則擔任幹部，原本已經營不善的社團，經過蕭一年的帶領與管理，逐漸步上軌道。

由於當社長不僅要規劃社團課程，還得帶領社團活動，所以當遇到需要跑腿、動手的事情，就由黃勤來幫忙，兩人樂觀開朗的態度，也帶給旁人很多正能量。

(中時電子報)