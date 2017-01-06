互當彼此眼手！屏大腦麻、視障生兄弟情超感人
屏東大學教育心理與輔導學系大四學生蕭丞竣患重度腦性麻痺，黃勤則有中度視覺障礙，但兩人「你當我的眼、我當你的手與腳」互補對方不足，在大學求學道路上一起突破生活與學習的許多限制。
蕭丞竣1歲時被鑑定為腦性麻痺重度者，從小無法爬行、走路，經過艱困復健後，才能穿著支架鐵鞋站起來，但站立時兩手不能提東西，行走時需要有人攙扶。
到屏東大學就讀後，蕭丞竣遇到了同樣需別人協助的黃勤。黃勤因早產導致視神經發育不全，左眼全盲只剩光覺，右眼視力也僅剩0.1，儘管經歷開刀治療與復健，但只恢復到弱視，看東西時得貼近物體，或拿放大鏡、望遠鏡、用手機拍照再放大。
奇妙的緣份，讓蕭丞竣與黃勤變成同班同學及室友，相互勉勵的兩人不但培養出兄弟情，也成了彼此的腳和眼。例如買三餐、洗衣服等生活雜事，黃勤都會貼心協助蕭丞竣；而黃勤有東西掉在地上、看不到交通號誌時，蕭丞竣也會幫忙他。
兩人除學業外，在其他生活經驗上也過得很充實。蕭丞竣大二時當上動漫社社長，黃勤則擔任幹部，原本已經營不善的社團，經過蕭一年的帶領與管理，逐漸步上軌道。
由於當社長不僅要規劃社團課程，還得帶領社團活動，所以當遇到需要跑腿、動手的事情，就由黃勤來幫忙，兩人樂觀開朗的態度，也帶給旁人很多正能量。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。