2017年布納哈本12年航海日誌禮盒 典藏呈獻

布納哈本12年航海日誌禮盒。(英商帝仕德 提供)

以獨特的海風、花香風味征服全世界老饕的喉嚨，並讓村上春樹寫下“一個人靜靜的夜裡，聽著郭德堡變奏曲，會想喝著飄著淡淡花束香的布納哈本。源自1881年，來自威士忌聖地-艾雷島的布納哈本酒廠，始終堅持以非冷凝過濾，還原威士忌最初美好本質；布納哈本以46.3度的威士忌高度，別於主流威士忌40度酒精濃度，維持艾雷島百年傳統工法，以非冷凝過濾保留風味，採用微醺烘烤的麥芽與引用瑪佳岱爾河山泉水，清澈甘醇，是島上酒體最精緻柔順的威士忌。

如同好的品味，總是源自每個經典，還原生活美好初衷。2017金雞年即將到來，每逢此刻送好禮給親朋好友表達這一年感謝的好時機，新年送往迎來禮盒首選，絕不能錯過2016年榮獲年度風雲酒廠的布納哈本。

布納哈本12年單一麥芽蘇格蘭威士忌 航海日誌禮盒特色

以老船長航行日誌為發想，呈現布納哈本12年航海日誌禮盒，老船長徽章象徵布納哈本始終堅持以非冷凝過濾還原威士忌最初美好本質，並搭配一只紳士威士忌杯及一瓶布納哈本12年迷你酒，送禮自用兩相宜，布納哈本12年是少數能呈現雪莉桶與波本桶黃金比例的完美平衡威士忌。

品酒賞析

香 氣-金黃色的酒液透露出清香，在空氣中流動著一抹微妙的煙燻香味。

口 感-先是淡淡果香及堅果味，接著轉變成驚喜的麥芽甜味。

餘 韻-帶有美妙的渾厚、圓潤口感，久久繚繞不散。

酒精濃度-46.3%(非冷凝過濾) 

內附贈品：布納哈本12年限量迷你酒50ml 一瓶

布納哈本紳士威士忌杯一只

榮獲

2016年 蘇格蘭威士忌大師競賽 金獎

2016年 舊金山世界烈酒競賽 金獎

2015年 國際烈酒與葡萄酒大賽(IWSC)最佳傑出銀獎

2015年 蘇格蘭威士忌大師競賽 金獎

2015年 國際烈酒競賽(ISC) 銀獎

2014年 國際烈酒競賽(ISC)金獎

2014年 舊金山烈酒競賽 雙金獎

(中時電子報)