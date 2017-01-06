市府要求Airbnb下架高風險區段日租套房
台北市觀傳局今天表示，Airbnb全球副總裁暨公共事務負責人Chris Lehane日前拜會台北市長柯文哲，柯文哲表示，面對瞬息萬變的未來浪潮，台灣需要創新的勇氣，在Airbnb等新型態旅宿方興未艾之際，如何兼顧旅客安全、保障社區安寧、維護租稅公平，需要法規面面俱到、與時俱進。柯文哲強調，架構健全的法律規章，才能運用時代趨勢發展觀光，迎接新時代的挑戰。觀光傳播局則已要求Airbnb將高風險區段日租套房下架，並初步獲得善意回應
北市府去年針對非法旅宿開出130張罰單、罰鍰總計3989萬，觀光傳播局長簡余晏表示，北市現有合法旅館557家，其中已有數十家特色旅館運用Airbnb平台銷售，在共享經濟來臨的時代，雖樂見市民擔任東道主，接待異地旅客體驗在地生活，但前提在於必須是合法化，讓屋主運用閒置房間、限定每年接待天數、社區住戶允許、公安審查通過，而不是假民宿之名、行違法旅館之實的日租套房。
觀傳局表示，市府有意與Airbnb共同推展觀光，但也絕不容許非法橫行、藐視公安；尤其近年來多家非法日租藉由Airbnb平台銷售，屋主罔顧旅客安全擅改裝潢，或將熱水器安裝室內，導致火災、一氧化碳中毒等公安事故頻傳，已嚴重危害消費者權益。
觀光傳播局表示，將參考各國法規與實際稽查經驗，以勇於創新、有效納管的正面積極態度，向中央提出建議修法方向；對於違法日租，仍將持續嚴加查緝，以保障旅客安全，維護合法旅館權益。
(中時)
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