新北鐵道馬拉松接力賽 10日開放預填

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以傳遞鐵道路牌環進行的運動賽事「Running Holidays－2017新北市鐵道馬拉松接力賽」，將於4月登場，1月10日中午12時將開放網路資料預填，不少跑友已蓄勢待發。

新北市府觀光旅遊局將在4月16日，舉辦結合路跑、鐵道及旅遊的運動賽事，以傳遞鐵道路牌環（套）接力方式，跑經太平洋岸、舊草嶺隧道、海岬海灣及海蝕平台、雙溪河岸、宜蘭線鐵道旁公路，並於福隆等四個車站附近交接棒次。

新北市觀光局表示，早期為確保列車行駛安全，避免兩輛列車同時進入同個區，使用「路牌套」及「路牌環」，而活動就是以路牌環作為「接力棒」，透過跑者傳遞，以「若想跑得快，就一個人跑；若想跑得遠，就一群人跑」的精神，合力完成賽事。

觀光局指出，活動將在1月10日中午12時起至106年01月23日開放網路預填資料，1月24日中午12時起至2月13日則為正式報名，詳情可上報名網址http://www.ibodygo.com.tw/Reg.aspx?n=440 查詢。

觀光局也說，台鐵全套四款電氣路牌型式，分別為「一圓二方三角四橢」，去年首屆大會完賽獎牌，是依傳統形制復刻為三角形，今年設計為圓形，錯過今年要再等4年，才能完整收集。1060106

(中央社)