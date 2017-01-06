空軍官校學生跳樓？ 校方澄清是昏倒

我要評比

（16：49更新）空軍官校三年級21歲郭姓學生，今(6)天早上6時早點名時間，被同學發現全身是血，倒臥學校寢室外，頭部重創，疑跳樓輕生，送往國軍802醫院急救，至今昏迷不醒。

校方第一時間對外否認學生跳樓，表示只是學生在寢室外昏倒，傳成是跳樓感到很納悶。

校方表示，郭姓學生平時樂觀，是同學開心果，在校表現一切正常，頭部究竟如何受傷？有無外力造成？現正由橋頭地檢署檢察官接手調查中。

(中時)