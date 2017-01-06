第23屆建築園冶獎開跑 營建署長到場肯定

第23屆建築園冶獎正式起跑！今年以吉祥物「蜜蜂」代表生態環保、永續經營為目標方向，呼應2017建築園冶獎「人本綠建築．環境永共生」的主軸。(劉宥廷攝)

營建署長許文龍百忙之中，特地南下到場，用行動給予建築園冶獎最大肯定。(劉宥廷攝)

第23屆建築園冶獎正式起跑！今年以吉祥物「蜜蜂」代表生態環保、永續經營為目標方向，呼應2017建築園冶獎「人本綠建築．環境永共生」的主軸；園冶獎將評選濁水溪以南6縣市的大樓、透天、公共建築、校園及社區景觀建物，預計在4月12日公佈得獎名單。

建築園冶獎今下午在高雄寒軒國際大飯店舉辦第23屆開跑記者會，高市建築經營協會前理事長洪光佐、建築園冶獎主委蔡敏文及雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等縣市不動產開發公會理事長、秘書長齊聚一堂；營建署長許文龍百忙之中，特地南下到場，用行動給予建築園冶獎最大肯定。

蔡敏文指出，建築園冶獎堪稱民間建築運動，每年活動均動用龐大人力、物力，感謝協會300多位志工組成蜂群相挺承擔，讓活動一年比一年盛大；延續去年評審項目，今年仍以南台灣為評選範圍。

許文龍表示，建築園冶獎迄今來到第23年，值得讚許，若需要公部門人力等資源，一定會全力以赴；現今氣候變遷、老年化等因素，建築以人為本，朝向綠化、無障礙等方向邁進，肯定園冶獎選拔的良性競爭，成了帶動建築環境提升的動能。

洪光佐說，建築雖有世界潮流、國際趨勢，但不能忽略在地元素，要融合台灣、當地等文化特色，才能達到建築以人為本的目標。高市不動產開發公會理事長張永義表示，建築園冶獎是南部建築界推動的理想，也讓這座城市更美麗，環保綠地、生態永續從南台灣開始，逐步擴散全台。

(中時)