呷甜甜，過好年 橡木桶洋酒限量禮盒

馬德拉酒。(橡木桶洋酒 提供)

春節拜訪親友，絕對少不了一份大方體面的酒禮！時機歹歹，橡木桶洋酒今年特別為台灣消費者準備了多樣化、CP值超高的春節禮盒，無論是葡萄酒、威士忌、白蘭地、香檳一應具全，同時，有搭配超時尚的不鏽鋼酒壺、澳洲Plumm無鉛水晶葡萄酒杯等獨具風格品味的禮盒選擇，而今年圍爐，除了搭配烈酒，橡木桶洋酒更引進了眾多市場上少見的酒款。

來自葡萄牙的「永生之酒」馬德拉、法國干邑區產的彼諾甜酒與柚子香甜酒都能與年菜產生完美的「Mariage」，廣受好評的馬賽梨子白蘭地，也於年節推出了貴氣加倍的梨子香甜酒，無論是送禮或自己享用，都能帶給你一個截然不同的完美新年！

橡木桶洋酒總經理袁德珮。(橡木桶洋酒 提供)

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，春節送禮仍以威士忌為大宗，佔約總體營業額五成。而由於近年來景氣較為緊縮，民眾手頭預算有限，因此更傾向將錢花在刀口上。在禮盒的挑選不脫兩個大方向，第一為選擇CP值，第二則是以精巧、風格為優先考量。

橡木桶洋酒今年度逆勢操作，推出許多搭配小樣酒、酒杯等贈品的超值禮盒，如熱銷不輟的英國雲頂威士忌系列，春節禮盒搭配兩個原廠曲線威杯，斯佩賽煙燻威士忌品牌百樂門也有原廠聞香杯禮盒，價格卻與單瓶相同，是撿便宜的好時機。值得一提的是，年末檔期亦有諸多葡萄酒迎新送舊活動，頂級紅酒買一送一，亦可加購禮盒組成獨具個人風格的客製化酒禮，預計也將帶動整體禮盒業績成長兩成。

橡木桶洋酒總經理袁德珮更補充，春節圍爐，由於台菜口味常常較厚重甜膩。對於酒款搭配不熟悉的消費者除了選擇烈酒以外，也能以加烈酒與甜酒作為搭配重點。來自葡萄牙的馬德拉酒生產自類似台灣的亞熱帶氣候，獨特熱熟成手法更使其產生濃厚的果乾、焦糖風味，甜度適中，是搭配台菜既不落俗套、又美味的新選擇。另外，香檳也是十分優秀的搭餐選擇。而1.5公升以上的大容量香檳除了有氣勢之外，更因為大容量利於瓶中酒液的陳年，口感普遍優於同等級的0.75公升標準瓶，所以也更受到專業侍酒師喜愛。

柚子香甜酒。(橡木桶洋酒 提供)

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(中時電子報)