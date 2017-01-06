搶年終尾牙商機 福利品出清吸人氣

日曜天地OUTLET首度推出「居家生活福利品出清」會，吸引許多民眾來搶便宜。(林欣儀攝)

搶攻歲末年終除舊佈新以及尾牙商機，台中日曜天地OUTLET首度推出「居家生活福利品出清」會，即日起至22日止，包括熱水器、吹風機、電視機或除溼機、按摩椅等生活家電，最低下殺2折起，吸引許多民眾來搶便宜。

日曜天地指出，這場特賣會網羅聲寶、惠而浦、象印、虎牌等多家知名品牌商品，家電生活用品從大到小皆有，滿足各層次消費族群需求，而最受歡迎的個人式居家生活家電首推按摩枕或美體機，因價格低且不占空間，頗受25至35歲年輕族群喜愛。

此外，受近來空汙嚴重等因素影響，空氣清淨機、可過濾過敏原的清淨除濕機也是詢問度高，平均每月可賣出80台。而為拉抬買氣，今天並舉行「福氣金筊杯！擲出好運氣」搏杯比賽，連續擲出最多聖筊者有機會帶回液晶電視。

(中時)