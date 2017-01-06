高雄市首創高中生「數位學伴」 助偏鄉學生

高雄市首創高中生大小「數位學伴」幫助偏鄉學生提升學習成效。（吳江泉攝）

高雄市首創高中生大小「數位學伴」幫助偏鄉學生提升學習成效。（吳江泉攝）

透過「數位學伴」計畫，高中學生每週能幫助偏鄉國小生學習國英數，甚至有國小生學會開口唱英文歌與畫圖，讓每次學習都令人超期待。高雄市教育局去年首創「高中生數位學伴」，經由視訊分享學習，讓高中生變成偏鄉學生的小老師，2年來促成超過120名大小學伴，幫助偏鄉學生提升學習成效，建立學習自信與關懷。

高雄市於104年首創高中生數位學伴，今（6）日下午2時在新興高中，特別舉辦106年高中生數位學伴計畫分享會暨期中成果發表，現場邀請全市教師們參與，分享學生擔任「數位學伴」創新模式；教育局主任秘書黃盟惠致詞時，表示受專案高中生付出教育愛的精神感動，由於「數位學伴」協助有效學習，未來計畫逐步推動至全市各校，讓每位學生都能成為大小學伴。

黃盟惠主秘說，高雄市擬於12年國教課程中，實施數位學伴服務學習，提升偏鄉學生學習成效，促成學習機會均等，除能嘉惠並照顧偏遠地區的學童，亦能使高中生在教學陪伴的付出中，關懷社會、參與社會服務，貢獻自己的力量。

高雄市自104年起，響應教育部「數位學伴2.0」計畫精神，首創高雄市高中生數位學伴計畫，目前已經邁入第2年，由具教學熱忱的高中生擔任偏鄉國中小學童的線上學伴，發揮服務精神帶領偏鄉學童學習，挹注偏鄉翻轉學習能量，彼此教學相長。

高雄市目前參與計畫的學校共10校，配對分別為高雄中學與旗山國小、高雄女中與那瑪夏國中、瑞祥高中與桃源國小、新興高中與甲仙國小、路竹高中與建山國小。教育局將於計畫結案時核發服務證明予全程參與的高中生大學伴。

今天各校「大學伴」在成果發表上，說明如何透過營幕與小學伴互動與分享，有學生很高興的說，沒想到自己也能有力量幫助偏鄉的學童；也有大學伴說，透過「數位學伴」計畫，除了協助指導小學生國英數，還教會不太愛開口的學生，學會大聲唱出英文歌的秘訣，也有大學伴說以圖片吸引小學伴學習時，也教會他們學會畫圖。除平時於雲端課程伴讀相會，大小學伴也常透過中秋節、聖誕節等各式節慶，手寫卡片彼此祝福交流，讓每週的學習時間，大家都超級期待。

高雄中學高中生大學伴郭冠均、洪楷傑說，看到小學伴的卡片，一切努力都值得了。雄中以社團形式參與計畫，透過課前小學伴需求調查表瞭解學生的個別需求，提供客製化因材施教，給予支持，期待能改善社會資源分配不均的情況。

高雄女中學生以耐心、愛心及細心照顧小學伴，尋找各種教學方式滿足不同特性小學伴，莊嫚妮、洪鈴淇同學想藉此機會幫助教學資源較不豐沛的偏鄉學童，並體驗當老師的感覺。

新興高中生大學伴陳奕潔、毛冠傑、陳昱淇指出大家在備課上都相當用心，期待每次線上見面，印象最深刻就是相見歡時真實見到小學伴興奮不已，更感到任重道遠，須更加努力，才能當一位稱職的大學伴。

瑞祥高中陳偉如、陳思妤和蔡宥慧同學覺得參加有趣又有意義的遠距教學活動可訓練收集、整理資料和表達的能力，並希望可以藉此提升偏鄉學生的學習意願及讀書興趣。

路竹高中大學伴邱之柔、李文吉認真準備成果發表影片，團隊認為參與計畫教導小學伴學習讓大學伴多了份耐心和更多心情等交流，除讓自己成長與進步，更能了解自己的核心價值。

(中時)