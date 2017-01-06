檢調查菜蟲案 今搜索北農約談8人

我要評比

檢警查菜蟲、果蟲案，有具體進展！台北地檢署今天指揮台北市調處、刑事局搜索台北市農產運銷公司等12處，以證人及涉嫌人身分分別約談運銷公司員工、運銷商8人到案，全案依妨害農工商罪偵辦。目前在偵訊中。

檢警調今天的大規規搜索約談行動，並未包括北農總經理韓國瑜在內。

(中時)