台中世貿國際旅展登場 搶春節連假商機
台中世貿國際旅展今天起在台中世貿中心登場，看準春節連假商機，參展業者推出優惠國內外行程，而台中市消保官也到場設置「禮券健檢中心」，為消費者權益把關。
台中世貿國際旅展6日到9日在台中世貿中心登場，主辦單位祭出1100個好運福袋大放送，袋袋有獎，上午還未開幕，會場門口已排滿長長的人龍。
看準春節連假及228連假商機，現場參展旅行業者推出春節出國最後清倉價，大年初一台中直飛香港3日遊只要2999元起，除了春節方案，日韓最近主推賞櫻、滑雪或破冰船等早鳥優惠，最低萬元有找。
台中市消保官也到旅展現場設置「禮券健檢中心」，消費者持這次旅展購買旅宿商品來參加活動，將有機會獲得精美小禮物（每日限量50份），因而發現無履約保證，且配合稽查者，將有機會抽中價值1500元至6500元不等的旅宿券。
台中市法制局長陳朝建表示，在企業喊漲的時候，提供優惠的禮券的確能吸引消費者上門，但因禮券屬預付型消費，購買足額履約保證的禮券可以有效減低業者日後不能提供服務致生消費者損害的風險。
台中市主任消保官康馨壬建議消費者，購買禮券應視自身實際需求數量購買，並於券面所載優惠期間及履約保證期間內儘速使用，才能享有最大優惠及獲得保障。消費者如有任何疑義，可於上班時間撥打消費者保護專線。
此外，消保官今天在旅展中查獲一家旅行社以賣咖啡贈送違法旅宿業住宿優惠券，消保官已協同策展機構當場令業者將此產品下架，並立刻通知旅行社的主管機關交通部觀光局進行了解。1060106
(中央社)
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