與前桿弟晚來電！曾雅妮日立賽首輪好嘔

曾雅妮日立慈善盃首輪不滿意揮72桿。(圖:TLPGA提供)

賽前練習都能打出6字頭的曾雅妮，與甫被「球后」高寶璟請走路的澳洲籍桿弟傑森再度搭擋，迎戰首度參賽的日立慈善盃菁英賽，但6日首輪一度陷入開球不穩與風向拿捏不準苦戰，後經傑森幫忙注意擊球方向才逐漸回穩，以平標準桿72桿交卡，因與賽前練習輕鬆都能打出6字頭有落差，讓她賽後失望直呼：「今天打的好爛！」

曾雅妮與傑森隔了3年多再次合作，首輪剛開始都覺得很陌生，曾雅妮說：「今天跟傑森配合感覺很陌生、又很熟悉，覺得他報的碼數很熟悉，但默契上好像很陌生。」傑森則對曾雅妮說：「感覺好像是第1天上班。」

「東方球場距離不長，每次練習都能打-4、-5，可能是太久沒在台灣比賽、對自己期望太高，加上今天第1天再與傑森合作好緊張，心情好像業餘時第1次參加美國公開賽。」曾雅妮說。

曾雅妮首輪抓下3隻小鳥與3個柏忌，前、後9洞都打36桿，整體表現出現小起伏，沒能打出預期成績，主要出在進攻策略想太多與風向拿捏不準。

她這輪14洞中、長洞為了求上球道，有4洞沒拿出1木開球，其中2洞用鐵木混種桿、1洞用3木、1洞用長鐵，結果反而都沒上球道，讓她多花了好幾桿。

曾雅妮表示，這輪前幾洞開球都歪到右邊，後來傑森協助她瞄球方向才改善，接下來兩天策略上不會去想太多，只要像傑森今天幫忙注意方向，最後成績好壞就隨遇而安。

(中時電子報)