入閣傳聞不斷 林聰賢：謝謝縣民栽培
宜蘭縣長林聰賢明天將隨總統出訪，今天（6日）面對媒體再次詢問入閣一事，他仍沒有鬆口，回應「謝謝關心」、「謝謝大家的指教」，但從林聰賢連任縣長後，就入閣聲不斷，對此林聰賢說，謝謝宜蘭縣民對他的栽培，也是對「宜蘭品牌」的肯定。
林聰賢第2任任期過半後，入閣傳聞不斷，此次又將隨總統出訪，是唯一同行的縣市長，外界猜測，林入閣可能性愈來愈高。
蔡英文曾在公開場合肯定林聰賢，認為他2009年在民進黨低潮的時候，讓民進黨在宜蘭縣重新執政，直言：「民進黨要感謝林聰賢。」蔡政府執政後屢遭質疑政策髮夾彎、背離人心，而林聰賢出身基層，了解地方聲音，行政執行力強，倘若林聰賢能入閣，對蔡政府來說有加分之效。
對於隨總統出訪後可能入閣一事，林聰賢說，真的非常謝謝大家的關心和鼓勵，但這次很意外在總統出訪名單上，對他來說除了榮幸外，也是一次非常重要的學習歷程，「對於大家想要幫我找頭路這件事情，我還是謝謝大家的指教。」
但其實在出訪前，林聰賢任期過半後入閣傳聞不斷，對此林聰賢感謝縣民的栽培，認為這是宜蘭品牌受到大家的肯定，對此感到非常驕傲。如果未來有機會，是否會入閣？林聰賢未正面回應，笑說：「等我出國回來。」
(中時)
關鍵字：林聰賢
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。