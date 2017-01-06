入閣傳聞不斷 林聰賢：謝謝縣民栽培

宜蘭縣長林聰賢任期過半後入閣聲不斷，今天他接受媒體訪問時，感謝外界對宜蘭品牌的肯定，但入閣與否仍未鬆口。（李忠一攝）

宜蘭縣長林聰賢明天將隨總統出訪，今天（6日）面對媒體再次詢問入閣一事，他仍沒有鬆口，回應「謝謝關心」、「謝謝大家的指教」，但從林聰賢連任縣長後，就入閣聲不斷，對此林聰賢說，謝謝宜蘭縣民對他的栽培，也是對「宜蘭品牌」的肯定。

林聰賢第2任任期過半後，入閣傳聞不斷，此次又將隨總統出訪，是唯一同行的縣市長，外界猜測，林入閣可能性愈來愈高。

蔡英文曾在公開場合肯定林聰賢，認為他2009年在民進黨低潮的時候，讓民進黨在宜蘭縣重新執政，直言：「民進黨要感謝林聰賢。」蔡政府執政後屢遭質疑政策髮夾彎、背離人心，而林聰賢出身基層，了解地方聲音，行政執行力強，倘若林聰賢能入閣，對蔡政府來說有加分之效。

對於隨總統出訪後可能入閣一事，林聰賢說，真的非常謝謝大家的關心和鼓勵，但這次很意外在總統出訪名單上，對他來說除了榮幸外，也是一次非常重要的學習歷程，「對於大家想要幫我找頭路這件事情，我還是謝謝大家的指教。」

但其實在出訪前，林聰賢任期過半後入閣傳聞不斷，對此林聰賢感謝縣民的栽培，認為這是宜蘭品牌受到大家的肯定，對此感到非常驕傲。如果未來有機會，是否會入閣？林聰賢未正面回應，笑說：「等我出國回來。」

(中時)