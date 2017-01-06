疑久病鬱悶 景美橋下男刀刺胸不治

今天下午2時許，1名55歲男子在景美橋下自行車道旁，持水果刀猛刺自己左胸，造成肺部重創大量出血，雖緊急送往萬芳醫院仍宣告不治。

警方在死者身上發現遺書，內容提及因久病導致心情煩悶，所以決定尋短，另有簡單交代後事，警方已連絡家屬到場指認，全案進一步釐清中。

※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。

請珍惜生命，再給自己一次機會。

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(中時)