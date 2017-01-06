接連意外碰撞勞女被輾死 小孩等不到媽媽
接二連三巧合意外，讓兩名孩子等不到媽媽回家吃晚飯了！40歲勞姓陸配，5日傍晚下班，行經芬園鄉護岸街，遇到路燈壞掉，視線不清撞上違規停放路邊小貨車，整個人彈到路中，路人見狀才衝過來要指揮交通，冷不防又駛來轎車將勞女直接輾過，送醫不治。
車禍發生，輾到人的轎車並沒停下來，直到晚上9點多才感到不對勁，到彰化縣芬園分駐所自首，得知勞女往生噩耗，後悔不己，「只感覺似乎壓到什麼東西，卻不知道撞到人了！」警方一併將肇事轎車駕駛曾姓男子（36歲）依過失致死、肇事逃逸送辦；違停小貨車駕駛鄧姓男子（56歲）依過失致死罪嫌移送。
彰化分局交通隊調查，勞女在南投縣草屯鎮上班，昨晚6時下班騎機車要回彰化縣芬園鄉家中，在護岸街不小心撞上違停小貨車，衝撞力道不小，整個人到飛車道上，機車也嚴重毀損。
「轟！」的一大聲，附近居民聞聲外出查看，跑出來要協助指揮交通，說時遲、那時快，馬上就駛來轎車，根本來不及阻止，轎車又將倒地勞女直接從身上輾過，並拖行10多公尺後，疾馳而去。
警方及消防單位據報派員趕往現場，將勞女送醫，急救宣告不治，現場遺留有肇事轎車的保險桿、車燈等零件。
警方調閱監視器，追緝肇逃轎車，曾姓駕駛隨後到芬園分駐所自首，警方進行酒測，酒測值為0；警方並傳喚小貨車鄧姓車主到案，鄧男吃驚，不知道路邊方便停一下車，釀出禍端。
慘的是勞女的兩名孩子都還在讀國小，等不到媽媽回家，意外不幸造成家庭破碎，讓人鼻酸。
(中時)
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