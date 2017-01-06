《巧虎》首映見面會 郁方、陳明真帶小孩捧場

郁方、陳明真帶小孩及溫昇豪出席 。(陳俊吉攝)

郁方、陳明真帶小孩出席 。(陳俊吉攝)

溫昇豪女兒感冒無法出席，但仍出席力挺女兒最愛的巧虎。(陳俊吉攝)

風靡小朋友的巧虎，這次又帶著新電影來台灣囉！巧虎第3部電影《巧虎 繪本王國歷險記》將在本月13日上映，為了與更多小朋友同歡，特別將本月6日的首映見面會結合公益，會中將邀請自閉兒福利基金會、唐氏症基金會、兒童燙傷基金會、家扶基金會、兒福聯盟等5個社會公益團體一共300名小朋友，希望巧虎能把快樂帶進小朋友的心中；藝人郁方、陳明真帶著小孩一起來見面會和巧虎唱唱跳跳，溫昇豪雖然女兒感冒無法出席，他仍出席力挺女兒最愛的巧虎。

(中時)