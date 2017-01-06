擔心火鍋熱量高 營養師：小心鍋底沾料
冬天許多民眾喜歡吃火鍋，營養師提醒，吃火鍋時注意鍋底和沾醬，多吃蔬菜，以無糖綠茶取代含糖飲料，以免吃進太多熱量。
彰化員生醫院營養師楊謦瑜說，冬天很多人喜歡吃火鍋，不過要如何吃的健康以及沒有負擔，除了選擇火鍋料之外，佐料也很重要，像是沙茶醬1湯匙就有108大卡，紅辣椒油1湯匙也有98大卡，建議自製沾醬，利用天然辛香料像是蔥、薑、蒜等取代。
楊謦瑜表示，除了佐料之外，鍋底的熱量也很驚人，如果使用醬油、紅辣椒油等當佐料，加上很多人喜愛的麻辣湯底或是牛奶起司鍋底等，1餐下來就會吃進2000到3000大卡的熱量。
楊謦瑜說，她們設計了一份火鍋，以昆布當湯底，食材則有大番茄、紅白蘿蔔、高麗菜、玉米筍、雞肉和五穀飯等，民眾可以先吃蔬菜產生飽足感，然後再吃肉類及海鮮，最後才吃地瓜、玉米等澱粉類。
楊謦瑜表示，如果前一餐才吃了高熱量的火鍋，下一餐可以選擇代餐，像是蔬菜水果優格、燕麥片加水煮蛋，但也要注意次數不要太多，以免熱量攝取過低，連帶使得身體無法得到足夠的營養素，滿足身體所需。1060106
(中央社)
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