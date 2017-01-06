苗栗縣警局歷任局長 話家常傳承經驗

苗栗縣警察局長金浩明（左一）邀請前署長姚高橋（左五）及7位歷任局長齊聚一堂，攜手話家常傳承經驗。（陳慶居攝）

前署長姚高橋暢談留日後整頓警風紀和爭取津貼的心路歷程。（陳慶居攝）

38期的袁行一（左）、陳逸峰和何春乾（右），3同學先後擔任苗栗縣警察局長。

苗栗縣警察局6日下午有一場別開生面的風雲際會，警局經數月籌備，首開先例邀請到在地「不老警師」前警政署長姚高橋，及鄭榮進、袁行一、陳逸峰、何春乾、鍾國文、邱銘光及曾義瓊等歷任局長齊聚一堂，也與昔日部屬相見歡，藉此傳承經驗分享心得。

下午2時，前署長姚高橋和苗栗縣警局第15任之後的7位歷任局長陸續抵警局，部分也偕同另一半出席，現任局長金浩明率同幹部歡迎，有些昔日部屬也上前致意。

大家在警局門口打開話匣子後，話題就聊不完，從爭取為辦公廳舍拉皮到種植櫻花樹，無所不談，局長彼此有學長學弟、長官部屬也有同學關係，其中袁行一、何春乾和陳逸峰就同為38期同窗，拍合照時個個開懷大笑。

26期年近8旬的鄭榮進說，1989年底到任，2個月不到卻驚傳巡佐柳彥龍殺人棄屍案，但他不卸責自己辦自己人，3嫌隨後槍決伏法，壞人得到報應不會再犯，他也因所連坐被調警政署督察，對此記憶仍深。鄭後來仍擔任警官學校校長多年，在副署長任內退休。

姚高橋則說明留學日本的經歷和整頓警風紀的決心，還有爭取到超勤津貼的經過，分享從警心得和經驗。

(中時)