苗栗縣警局歷任局長 話家常傳承經驗
苗栗縣警察局6日下午有一場別開生面的風雲際會，警局經數月籌備，首開先例邀請到在地「不老警師」前警政署長姚高橋，及鄭榮進、袁行一、陳逸峰、何春乾、鍾國文、邱銘光及曾義瓊等歷任局長齊聚一堂，也與昔日部屬相見歡，藉此傳承經驗分享心得。
下午2時，前署長姚高橋和苗栗縣警局第15任之後的7位歷任局長陸續抵警局，部分也偕同另一半出席，現任局長金浩明率同幹部歡迎，有些昔日部屬也上前致意。
大家在警局門口打開話匣子後，話題就聊不完，從爭取為辦公廳舍拉皮到種植櫻花樹，無所不談，局長彼此有學長學弟、長官部屬也有同學關係，其中袁行一、何春乾和陳逸峰就同為38期同窗，拍合照時個個開懷大笑。
26期年近8旬的鄭榮進說，1989年底到任，2個月不到卻驚傳巡佐柳彥龍殺人棄屍案，但他不卸責自己辦自己人，3嫌隨後槍決伏法，壞人得到報應不會再犯，他也因所連坐被調警政署督察，對此記憶仍深。鄭後來仍擔任警官學校校長多年，在副署長任內退休。
姚高橋則說明留學日本的經歷和整頓警風紀的決心，還有爭取到超勤津貼的經過，分享從警心得和經驗。
(中時)
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