北市男子胸口插刀 命危搶救

我要評比

(中央社記者朱則瑋台北6日電)台北市消防局今天下午2時2分獲報，在景美橋下自行車道附近，一名年約55歲男子不明原因左胸插把水果刀，被發現時已無呼吸心跳，被送往萬芳醫院治療，詳細原因仍待釐清。1060106

(中央社)