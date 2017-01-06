農會選舉是否提供會員名冊 藍綠互指責

國民黨副書記長張麗善今天針對農會選舉提供會員名冊給候選人表示，民進黨居心叵測，吃相難看。民進黨立委黃偉哲說，國民黨連人民團體選舉都要搞黑箱，拿個資法當擋箭牌。

國民黨團副書記長林為洲、張麗善及國民黨立委黃昭順，今天在立法院召開「民進黨擅改農會選罷法，違法亂紀，96萬農民個資外洩？」記者會。

張麗善指出，農會選舉在即，執政黨仗著立院多數，去年11月時，有綠委在立法院經濟委員會提議，希望將農會會員名冊提供給候選人，居心叵測，若會員個資外洩被有心人士利用，到底誰要負責，主管機關不能卸責。

黃昭順表示，民進黨執政後就想盡辦法要將農會佔有，提供會員名冊給候選人，就是要綁樁賄選，民進黨不僅在國會用多數暴力，而且還吃相難看。沒有任何的選舉能把選民的個資外流。

林為洲說，選立委、民代，候選人都不可能拿到選舉人名冊，雖然農會選舉提供會員名冊給候選人，可讓大家知道選民在哪，但可能帶來的負面效應是買票、暴力威脅、騷擾，若要符合公平原則，應該要認真修法。

當時提案的民進黨立委邱志偉指出，當時初步決議是請法務部去研議適法性，沒有決議一定要農委會提供，當時國民黨立委也都在場，法務部覺得可以才轉給農委會，農委會才會修改農會選舉罷免辦法。

民進黨立委黃偉哲說，選舉本就可以讓候選人有權利對會員拜票，個資法的保護應是對非本團體內的人，除非候選人濫用個資拿去出售，否則連人民團體選舉都要搞黑箱、不公平競爭，拿個資法當擋箭牌，這方式只有國民黨才玩得出來。1060106

(中央社)