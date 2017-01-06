盼勞動部出面 國民黨黨工提3訴求

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中國國民黨黨工自救會今天號召一批黨工至勞動部前抗議，並提出3大訴求，盼勞動部1週內就黨產會相關處分適法性作出解釋，不要讓勞工權益受損。

中國國民黨自救會表示，去年9月以來，中國國民黨的資產遭到不當黨產處理委員會違法凍結，連帶影響中國國民黨的全體現、退職黨工，已連續數月無法正常發放薪資及退休金。

自救會表示，雖然行政法院已裁定不當黨產處理委員會須停止執行其命令，但黨產會卻濫用職權，利用黨產會訂定的「正當理由及許可要件辦法」，將「法定義務、正當理由」做對不當黨產處理委員會有利的規定後，再用新的行政命令繼續凍結國民黨用以給付勞工薪資的資產。

黨工自救會說，目前在街頭抗爭已經22天，身為主管機關的勞動部卻坐視中國國民黨全體現、退職勞工權益受損。

自救會提出3大訴求，包含「還我薪資、捍衛勞權」、「勞工受欺壓，部長睜開眼」跟「勞工要過年，一週給交代」。

黨工自救會說，不當黨產處理委員會凍結勞工薪資、退休金、勞健保費等權益，勞動部應介入處理、調查。不應坐視不當黨產委員會繼續侵害勞動權益。

他們表示，勞動部也應在1週內積極就相關處分適法性作出解釋，不要讓勞工權益受損。

黨工自救會說，勞工的薪資到底是不是法定義務，應該是勞動部說了算，不當黨產委員會無權決定。要求勞動部立刻出面說明勞工的薪資到底是否為法定義務。1060106

(中央社)