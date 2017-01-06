好市多開幕衝擊交通 多項措施因應
好市多新莊店7日開幕，新北市政府交通局已要求賣場取消開幕日領取免費早餐及限量商品促銷活動，另停車場下午2時到4時封閉，民眾多利用接駁車專車往返，以免塞在車陣中。
交通局表示，開幕當天取消發放免費早餐，改以其他優惠方式替代，以免排隊人潮造成賣場周邊交通大打結；另考量停車場滿場時，開車民眾須等候3~4小時才能進入賣場，因此假日下午2~4時封閉停車場，民眾多利用大眾運輸前往購物；此外，新莊警分局將配合加強取締違規排隊停等車輛，維護交通秩序。
另外，好市多新莊店闢駛4線接駁車 (板橋線、樹林線、新莊線、備用停車場線，班距5~10分)，民眾可於捷運輔大站、新莊站、府中站及樹林火車站免費搭乘前往賣場。購物後，也可利用賣場宅配服務，送貨到家。
交通局補充，免費接駁車搭乘地點及停車場封閉訊息請民眾至好市多官網查詢，並請用路人隨時收聽警廣路況，獲得周邊即時路況資訊。1060106
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。