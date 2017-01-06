好市多開幕衝擊交通 多項措施因應

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好市多新莊店7日開幕，新北市政府交通局已要求賣場取消開幕日領取免費早餐及限量商品促銷活動，另停車場下午2時到4時封閉，民眾多利用接駁車專車往返，以免塞在車陣中。

交通局表示，開幕當天取消發放免費早餐，改以其他優惠方式替代，以免排隊人潮造成賣場周邊交通大打結；另考量停車場滿場時，開車民眾須等候3~4小時才能進入賣場，因此假日下午2~4時封閉停車場，民眾多利用大眾運輸前往購物；此外，新莊警分局將配合加強取締違規排隊停等車輛，維護交通秩序。

另外，好市多新莊店闢駛4線接駁車 (板橋線、樹林線、新莊線、備用停車場線，班距5~10分)，民眾可於捷運輔大站、新莊站、府中站及樹林火車站免費搭乘前往賣場。購物後，也可利用賣場宅配服務，送貨到家。

交通局補充，免費接駁車搭乘地點及停車場封閉訊息請民眾至好市多官網查詢，並請用路人隨時收聽警廣路況，獲得周邊即時路況資訊。1060106

(中央社)