幕後大明星 電影史瑞克小毛驢本尊

史丹佛大學坐落的巴羅艾托（Palo Alto）市有不少知名人物，除了華裔籃球明星林書豪，蘋果，谷歌和雅虎等公司總裁外，還有家喻戶曉的電影明星本尊-小毛驢裴利（Perry）。

還記得美國動畫電影史瑞克（Shrek）中喋喋不休的傻驢子？原來今年22歲的迷你毛驢裴利就是電影中傻驢子本尊。史瑞克2001年上映時創史上最賣座動畫片，電影中活靈活現的傻驢子由大明星艾迪墨菲（Eddie Murphy）配音。電影大賣後還拍了3部續集。

當年製片公司夢工廠以人見人愛的小毛驢裴利為模特兒及創作靈感。30多名工作人員花了很多時間觀察裴利，畫下牠的外型，拍下牠的動作，創造了栩栩如生的驢子明星（Donkey）。

1994年出生的裴利屬於迷你毛驢，重約300磅，體型比一般的驢子小。牠與17歲，500磅的新同伴珍妮(Jenny)一起居住在巴羅艾托市，Bol Park公園內一公頃大的牧場裡。牧場於1930年代開始養驢，多年來已成了當地的特色及傳統。

照顧毛驢多年的義工安德森（Don Anderson）說，雖然電影中的傻驢子融入了與大明星艾迪墨菲的影子，但你還是可以一眼看出牠是裴利，因為太像了。不過動畫家把電影中驢子的腿縮短了，更有戲劇效果。

他笑著說，不過裴利並沒有因為電影而大富大貴。當時照顧裴利的義工得到了75美元作為報酬。

另一位熱心的義工奇然達麗（Jenny Kiratli）表示，裴利和珍妮脾氣溫馴，喜歡與人互動，最重要的是牠們不踢人，當地的居民都非常喜歡這兩隻小可愛，每週日上午義工都會帶裴利和珍妮到公園吃草。平時出外散步運動，偶爾探訪學校或醫院。

奇然達麗表示，裴利很愛吃。她曾連續觀察8小時，發現牠的嘴沒停過，不是在吃樹葉，就是啃樹皮或青草。

她提醒居民千萬不要隨便餵食，因為看似健康的蘋果及紅蘿蔔糖分太高。裴利的牙齒不好，餵食乾稻草可能因無法咀嚼而卡在喉嚨內。

奇然達麗說，目前大約有15位義工輪流照顧這2隻可愛的驢子。每年的食物，牧場租金及醫療費等開支約1萬5千美元，經費來自社區捐贈，希望居民支持捐款及加入義工的行列。1060106

(中央社)