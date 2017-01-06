嘉慶君遊台灣 故宮北部院區展出
國立故宮博物院明天起推出「嘉慶君‧遊臺灣─清仁宗文物特展」，此展先前在故宮南院展出，這次在北部院區推出，讓民眾深入了解嘉慶皇帝一生事蹟、治國理念。
嘉慶君遊台灣的傳說深植人心，不過根據正史記載，嘉慶君終其一生從未踏上台灣土地，前故宮院長馮明珠就曾分析，嘉慶比起康雍乾三朝更重視台灣，任內重用台灣人王得祿，台灣人對他深具有好感，因此願意以訛傳訛、「想像」嘉慶君曾經來到台灣。
嘉慶皇帝是滿族入關後第5位皇帝，嘉慶是他的年號，滿語唸作Saicungga Fengsen，意謂「擁有好福份」、「福份可嘉」。嘉慶皇帝克勤力學、涵養經史，題詩行文，造詣與才華深獲其皇父乾隆肯定。
這次「嘉慶君‧遊臺灣─清仁宗文物特展」共分成四大單元，分別為「嘉慶皇帝其人」、「治國政績」、「宮廷藝術」與「文化出版」。
透過四大單元，可循序漸進了解嘉慶皇帝，如「大清仁宗睿皇帝本紀」記載其一生就學、為人與從政；由白玉琢製，表面光素無紋，線條簡單的「白玉鳳首壺」顯現嘉慶皇帝對器物簡潔穩重的偏好。
在「欽定辛酉工賑紀事」一書中，除詳細記錄嘉慶年間發生的一次空前大水災，如何治河與賑災的過程，也看到嘉慶皇帝不時對這場水災的發生原因視為個人失德所致，具體反映其反省愛民的治國理念。
另外，耗時7年編纂的「欽定全唐文」，書中嘉慶皇帝特撰序文，強調國家當以文化建設與社會教化為基礎，以文輔政，重新建構大清文風質樸的氣息。
「嘉慶君‧遊臺灣─清仁宗文物特展」7日至6月18日在故宮北部院區展出。1060106
(中央社)
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