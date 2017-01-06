冬天吃火鍋 正妹營養師教你健康吃不怕胖
國人冬天愛吃火鍋，不知不覺吃進過多的鈉和熱量，員生醫院營養師楊謦瑜建議，掌握清淡蔬果湯底、自製沾醬、少加工肉品、多吃低脂肉類等原則，搭配五穀飯或冬粉，不僅有飽足感且1人份熱量不到500大卡。
冬天是吃火鍋旺季，市面上火鍋高油脂湯底，又有丸子、餃類等魚漿加工食品，若再配上啤酒、冰淇淋與含糖飲料，一餐下來往往吃進2、3千大卡，熱量破表。
楊謦瑜說，一般建議成人一天熱取熱量約1200至1500大卡，比起麻辣鍋、牛奶起司鍋的高熱量，選擇以昆布、蔬菜熬的湯底更健康，但有腎臟疾病患者，勿食用番茄鍋，以免吃進太多鉀離子。
自製沾醬以烏醋、清醬油、鹽巴代替沙茶醬與油膏，再加入生辣椒、蔥、薑、蒜、香菜、洋蔥等天然辛香料，養生又開胃。
楊謦瑜建議，煮火鍋時先吃蔬菜、菇類，再煮低脂肉類，如：雞肉、魚蝦貝類等，最後再吃玉米、地瓜或冬粉等澱粉類，吃對順序才不會不小心吃太多太飽，且1餐1人份熱量僅400多大卡。
此外，白米飯與麵條具高升糖指數，易促進身體將葡萄糖轉換成脂肪儲存，最好改成糙米或五穀飯，痛風患者則要避免食用乾香菇、海鮮及其高湯。她說，火鍋大餐隔餐，若能改以200大卡以下代餐取代正餐，或食用蔬菜水果優格、燕麥片加水煮蛋1顆等自製代餐，亦可降低一天的熱量攝取。
(中時)
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