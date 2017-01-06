富邦悍將慰留洋投 但談不下羅力？
富邦悍將目前積極與洋投談約，日前領隊蔡承儒表示，傾向留住去年3洋投羅力、力猛與藍斯佛，已經有兩位已談成，不過日前外傳羅力有日韓等球隊向他報價，具知情人士透露，此消息是假的。
據了解，羅力因近兩年表現出色，合約談價過高，目前還未與富邦續約，日前則有傳出羅力有日韓等球隊向他提出報價，不過知情人士指出，此消息應是假的，談不下來的洋投不是羅力；所以羅力應該可以持續為富邦效力。
去年義大犀牛三洋投，羅力、力猛與藍斯佛，都繳出出色成績，羅力去年更以11勝與自責分率3.98，連兩年奪下勝投王、自責分率王，富邦接手後，領隊蔡承儒日前在球團公布LOGO時表示，目前已有兩位洋投幾乎談得差不多，僅剩一位洋投還在談，期望可以全部慰留。
(中時電子報)
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