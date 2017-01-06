網球》伊凡諾維琪退休 喬帥差點哭了

前世界球王喬柯維奇談到伊凡諾維琪日前宣告封拍。(美聯社資料照)

伊凡諾維琪2008年拿下法網冠軍，登上世界第一。(美聯社資料照)

為澳網暖身，卡達公開賽闖4強的前世界球王喬柯維奇，談到同為塞爾維亞的同胞、網壇前球后美女伊凡諾維琪(Ana Ivanovic)日前宣告封拍，結束13年的職業網球生涯，當時聽聞消息的他也忍不住眼眶泛淚。

曾在2008年達生涯顛峰躍居世界球后寶座，網壇性感女神伊凡諾維奇宣日前宣告退役，令網壇球迷震驚，也留下無限感慨。她2007年生涯首度挺進世界前10，2008年奪澳網亞軍、並在法網捧起生涯首座，也是唯一一座大滿貫賽金盃，並登頂球后留下一頁輝煌，然而近年卻因傷所困，去年底決定為網球生涯畫下句點。

「喬帥」坦言，聽聞伊凡諾維琪退休消息當下相當感傷，「我跟她5歲就認識。當下我發了個訊息給她，為她不可思議的生涯表達敬意，同時我的眼眶也噙著淚水。」喬柯維奇表示，他能想像伊凡諾維琪宣布消息時是歷經多少情緒轉折。

伊凡諾維琪與德國足球巨星史旺施泰格今年結婚。(美聯社資料照)

「她的心情勢必百轉千迴，才能做出這個決定。」喬柯維奇說，「當你大半人生都是網球，要狠下心切斷一切會有多艱難。她去年結婚家庭考量是其一。她是如此優秀，絕對是最傑出的。」

喬柯維奇卡達公開賽男單八強以兩個6比3擊敗捷克史坦帕尼克(Radek Stepanek)，接下來將與西班牙好手佛達斯柯（Fernando Verdasco）一拚決賽門票，當今球王英國莫瑞同樣闖4強，4強將逢大會第3種子捷克名將柏迪奇(Tomas Berdych)。

(中時電子報)