基隆市警局督察長在辦公室裝針孔 竟是為了...
基隆市警局傳出督察長在辦公室內「自裝秘錄器」，被同仁檢舉有妨害秘密之嫌，不過警方隨即澄清，表示因為基隆正在大力掃蕩賭博電玩，同時督察長室內有重要的機密文件，為了防止有心人竊取掃蕩時間，才加裝秘錄器，未料造成同仁間的誤會。
基隆市警局副局長許頌嘉昨天表示，近日市警局正在進行全面性的賭博電玩、職業賭場的大掃蕩，督察長鄭順乾的房間內，擺放有掃蕩勤務的時間表，為了防止機密資料外洩，所以督察長與督察同仁在辦公室內裝設秘錄器，看是否有人藉故進去督察長房間，打探相關機密。
鄭順乾表示，裝設秘錄器辦公室的每位同仁「都知道」，因為辦公室內都存有類似檢舉風紀、賭博電玩甚至考績資料，所以以往曾有極少數不肖同仁藉故進辦公室打探消息，甚至是在下班時間過後進辦公室翻閱公文，為了掌握情資，才出此下策，但有同仁反映不妥，昨天就將秘錄器拿下。
市警局表示，秘錄器是裝在一個茶葉罐子裡面，正對著督察長室門口照攝，並無妨害辦公室同仁的隱私問題，但檢舉同仁認為此舉觀感不佳，所以經過討論之後，才決定用裝設公開監視器、或其他方式進行，避免同仁有意見。
而基隆市警局近日大力掃蕩電玩業者，不少業者希望透過關係，希望打聽春節前後的臨檢日期，因為該段時間是業者進補業績的大好時機，自然希望不會因為警方臨檢而嚇跑客人，而相關傳言塵囂直上，督察單位有所警覺，才會在辦公室內加裝秘錄器，但反而被相關同仁抱怨，才乾脆取消措施。
(中時)
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