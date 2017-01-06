蔬菜生長期被攪亂 雲林LED路燈裝遮罩
雲林縣境路燈去年改裝較亮LED燈，但是蔬菜生長期卻疑似被攪亂，提早開花，農民頻反映，縣長李進勇今天到西螺勘查，指示加裝遮光罩。
雲林縣在去年3月全面汰換水銀路燈為較亮的LED燈，大幅提高道路照明及行車安全，但是，疑似路燈太亮，影響蔬菜、玉米等生長期，西螺、虎尾、元長、東勢等地農民頻頻反映。
雲林縣長李進勇由縣府工務處長彭子程、農業處長張世忠、雲林縣議員李明哲、廖秋萍等陪同，踏勘西螺菠菜生產區，發現靠近路燈一帶，有提早開花現象，確是光照問題。
李進勇當場指示工務處全面清查，務必在不影響道路照明原則下，1個月內對影響農作的路燈，加裝遮光罩，以解農民困擾。1060106
(中央社)
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