追查菜蟲果蟲 北檢搜索北農公司

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我要評比

台北地檢署為追查是否有「菜蟲」、「果蟲」藉機囤積商品、哄抬物價，今天指揮台北市調查處幹員搜索台北農產運銷公司等12處。

北檢指出，今天指揮台北市調查處、刑事警察局搜索台北農產運銷公司等處，同步約談犯嫌與證人共8人，目前相關人陸續移送北檢複訊，全案朝違反刑法第251條不法囤積商品、哄抬物價牟利等罪嫌偵辦。1060106

(中央社)