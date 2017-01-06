中市南區戶政推洽公零等待 節省時間

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台中市南區戶政事務所率先推出「洽公零等待」措施，將各項戶政登記業務分別產製QRcode，民眾只要以手機掃描，馬上獲得有關案件的應備文件等資訊，節省市民時間。台中市議員邱素貞（左）與南區戶政所主任唐萬國（右）6日出席發表會。中央社記者郝雪卿攝 106年1月6日

台中市南區戶政事務所率先推出「洽公零等待」措施，將各項戶政登記業務分別產製QRcode，民眾只要以手機掃描，馬上獲得有關案件的應備文件等資訊，節省市民時間。

台中市南區戶政事務所將戶政各項登記業務分別產製QRcode，民眾只要以手機掃描，馬上獲得有關該案件應備文件等資訊，避免民眾因申辦案件證件攜帶不齊全再跑第二趟，獲得好評。

南區戶政事務所今天舉辦成果發表會，台中市議員邱素貞及何敏誠、南區區長鍾正光等人應邀出席，對於這項措施節省市民洽公時間都予以肯定。

邱素貞表示，民眾前往公部門洽公，常因排隊久候，感覺不便，南區戶政推動「洽公零等待」，避免民眾因申辦案件證件攜帶不齊全再跑第二趟，有效縮短民眾洽公等候時間，是一項便民政策。

南區調解委員會主席林慶芳說，調委會因調解業務關係，經常需列印申請調解雙方戶籍資料，戶政所推出「洽公零等待」，明顯縮短申請時間，讓他感受最深刻。

南區里長聯誼會長柯瑞洲與國光里長陳仁榮都認為，洽公民眾以手機掃描QRcode，就可得知身分登記、遷徙登記、文件核發內容，馬上解決服務事項，是最實際貼心的便民服務，真有一套。

南區戶政事務所主任唐萬國指出，南區為人口高度成長都會案件量多，在編制員額有限下，原受理櫃台8個，民眾洽公等候時間約30分至1小時，不僅造成民怨，行政課也常需支援，造成勞逸不均現象。1060106

(中央社)