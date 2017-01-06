老高雄網批高雄沒活力 高市府反駁

有老高雄PTT發文批評高雄沒活力，高雄市新聞局長丁允恭今天說，高雄實質繁華程度不比其他5都遜色，或許因街廓寬闊，所以視覺上比較不會有擁擠感，何況網友也有肯定高雄聲音。

一名在高雄生活快30年的在地人PO網說，他覺得高雄「真的只是個比較繁華進步的雲林感」，跟台北、台中和台南相比很沒活力，連他都想去台中工作。

網友發文說，「從小都在高雄生活，只有大學在外地讀書，很喜歡這個地方，但出社會工作3年後發現，每次從台北、台中、台南出差回高雄搭高鐵或高雄捷運，只要到高雄站，留下來的都是長輩或一些還在念書的外地人，平日的捷運站也是空蕩蕩，很沒有活力」。

丁允恭指出，高雄的平均每人可支配所得，在6都中僅次於台北，所以市民消費力並不低，基礎建設與城市景觀也優於各都，這幾年招商成績也不錯，去年還是經濟部招商評比各縣市第一，產業在逐步從過去的重工業轉型之中。

丁允恭說，從北高雄的巨蛋到南高雄的亞洲新灣區等新興商圈，更是發展非常迅速，如台鋁MLD、大魯閣草衙道等新的大型購物娛樂中心紛紛成立，或許是因為高雄道路街廓寬闊，所以視覺上比較不會有擁擠感，但實質上繁華程度並不比其他5都遜色。

他表示，有網友最近也以高雄市人口去年12月大增601人發文認為，「其實之前就有跡象要轉正了，一個都市整個產業大轉型，本來就需要很多時間。」

高市觀光局長曾姿雯也說，跨年及元旦連假高雄各大飯店爆滿，一房難求，高雄市的觀光魅力可見一斑。1060106

(中央社)