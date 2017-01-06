菜市場金馬獎 金門1市集13攤摘星
金門縣有1處市集及13個攤位通過經濟部105年度「菜市場金馬獎」的「星」級評鑑，陳福海縣長今（6）日頒發獎牌表揚，肯定業者創新求變、用心經營，讓傳統市場呈現亮眼的新面貌。
縣府指出，經濟部為全面推動最能代表庶民經濟的「菜市仔」走向現代化，以新風貌、新形象改變社會大眾的刻板形象，自100年起以「樂活菜市仔競爭力提升計畫」深耕輔導全國公有零售市場，每年並邀請學者專家辦理評核，讓全國優良市集評核有「菜市場金馬獎」之譽，受到各地傳統市場自治會與攤商的重視。
105年度的評核共吸引全台88處傳統市集與798處攤商報名參加，經過長達半年的初審、訪視、輔導、決選層層關卡，金門縣有13攤脫穎而出通過評核，獲得「星」級榮譽的肯定。
市場部分，金湖鎮公有零售市場晉升「2星優良市集」；攤商部分有小紅飾品、添福藝品、桂姐服飾、阿惠服飾、阿芬百貨等5攤獲選「2星樂活名攤」；阿如內衣椪糕、鄉巴佬千層蔥大餅、小倆口、惠玲內衣百貨、秀賢服飾、楊媽媽小吃、馬太鞍、阿聆小吃等8攤則獲選「1星樂活名攤」。
陳福海縣長肯定獲選的市場與攤商，為傳統菜市場樹立優良榜樣，值得推薦給鄉親大眾，歡迎大家多多前往消費，給業者們加油鼓勵，也體驗傳統市集的用心與蛻變。
(中時)
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