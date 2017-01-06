化妝品廣告事前審查制 大法官：違憲

司法院祕書長呂太郎。(林偉信攝)

(17:50更新內文) 民眾在網路或媒體上刊登化妝品廣品，依現行「化妝品衛生管理法」第24條及30條規定，必須事先向各地衛生局申請核准，但大法官會議今日作成釋744解釋，認為這種規定違反保障人民言論自由，即日起立即失效，往後刊登含藥及一般化妝品廣告都不須再事先送審。

去年9月，行政院會針對「化妝品衛生管理」已通過修法，廢除化妝品廣告事前審查制度，但增訂化妝品不得標示、宣傳或廣告醫療效能。

這起釋憲案導因，台灣DHC公司在2010年奇摩購物中心網站，刊登「DHC全效淨白防曬乳」廣告，內容載有「能在肌膚表面形成保護膜，預防陽光害肌膚」等詞句，台北市衛生局以台灣DHC未經申請核准為由裁罰3萬元，該公司不服打行政官司，敗訴確定後聲請釋憲。

(中時)