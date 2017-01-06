新聞深喉嚨》12月蔬果漲幅創11年來新高 說好的物價溫和？

新聞深喉嚨》/中天新聞提供

行政院長林全一句「漲價是必然」，給了各行各業一把漲價，或者縮減服務的「尚方寶劍」，有道理漲的沒道理漲的通通「趁火打劫」！眼看民怨一發不可收拾，林全再度喊話，說：「若是企業藉此機會漲價，卻沒有把漲價回饋給勞工，這部分不應該被接受」。漲價控制不住，薪資不漲卻又只能用「道德勸說」與「溫情喊話」，有用嗎？

4日行政院財經勞動部們一字排開，開了一場「冷冰冰」的記者會，大官們拿出各種「冷冰冰」的數字告訴民眾漲價不嚴重，但沒想到事隔一天，就被主計總處「熱騰騰」剛出爐的12月消費者物價指數打臉！

較前年同期漲1.7%；去年全年食物類漲5.24%，衝上八年來最大漲幅，元兇是蔬果因寒害、颱風而全年價位高檔，蔬菜全年漲幅超過二成二、水果漲近一成九，雙雙創下近11年來新高。其中番茄漲近九成，蒜頭、胡蘿蔔漲約七成，高麗菜漲近三成；麥當勞、肯德基相繼漲價，也讓西式速食漲2.9%；上月油料費漲幅15.48%，則創近6年半來最大漲幅。

以月消費6萬元家庭為例，上月就要多支出1020元，主計總處不諱言，「一例一休」新制上路，將帶動今年物價持續上漲。這些數字擺在眼前，難道官員們跟百姓們生活在不同的平行時空？

「一例一休」搞亂社會的衝擊似乎無止境，臺大醫院拋出4月起週六縮減門診，粗估影響每週2000人次，也帶動其他醫院考慮跟進，高雄醫學大學附設醫院表示，預計在農曆年後停止假日預約生產等醫療服務，並規畫停掉夜間門診以及假日門診；林口長庚醫院表示周末假日，除非緊急醫療需求必須剖腹產，院方不再接受產婦預約剖腹產，但門診是否減診仍在研議中。

國泰醫院院長李發焜說，目前內部還在開會溝通討論中，尚未決定；三軍總醫院則表示還在研擬中，但會以照顧員工福利和法規制度走，研擬結果目前沒辦法給確切時間。但諷刺的是，根據衛福部5日公布的醫院財報，臺大醫院年賺20億元，擠下長庚全台第一，連這樣的賺錢的公立醫院遇到「一例一休」衝擊，想的不是增聘人手，不是回饋勞工，不是回饋社會，卻是轉嫁病患，縮減服務，林全的喊話誰會理會？

最新消息是，油價持續看漲，電價也受燃煤與油價波動影響，漲價壓力越來越沉重，台電預估今年購煤成本將比去年大漲1倍，初步評估今年電價勢必調漲，且估算漲幅在3％以上！行政院發言人徐國勇表示，「目前」絕不會調漲電價。

即使4月台電提出調漲電價建議，到時候也要視總體經濟情勢再作決定。但問題是，中油與台電去年雙雙大賺，中油賺了355億元，台電也賺了412億元，中油台電員工年終獎金都可望領到4.4個月，大賺還漲價，這合理嗎？更扯的是，環保局長出身的台灣中油董事長陳金德4日宣布，將耗資8000萬元把600多個直營站的公廁坐式馬桶，全面換為「免治馬桶」，陳金德說，蔡英文總統曾說過，有回跑行程時內急，第一個想到中油公廁，他觀察民眾外出內急時也常會到加油站廁所，因此把公廁整潔易使用，列為新年度重要項目。

因此不只要加裝免治馬桶，還要每座加油站每天拍照上傳回總公司，他每天會抽查5間馬桶及小便斗，看看是不是夠乾淨。國人荷包瘦了叫苦，比不上蔡總統內急？中油是不是真的賺太多了，可以拿來這樣拍馬屁？

「自自冉冉」爭議，《賴和全集》主編林瑞明教授終於打破沉默，以一首俳句述心跡：「馮馬皆是姓，京涼涼京水移動，馬涼當馮京」，6日又再寫了一篇：「原稿辨字苦，三十年間無人聞，賴和一夕紅」，第一篇已經擺明了指總統府春聯「馬涼當馮京」，第二篇似乎不滿總統府如今把所有責任都推到他身上，只能無奈嘆道「原稿辯字苦」。不過，截至5日晚間，總統府還在硬拗「多元觀點」，春聯沒有重印的問題。民進黨的「八百萬種硬拗」，民眾真的已經厭煩了，一意孤行時，就宣稱是在「改革」；若政策不符現實需要，就說具有「理想性」；有人不能接受，就說這些人「反改革」；有更多人不能接受時，就辯稱政策具有「進步性」，要大家慢慢跟上。無論如何，民進黨自己永遠是對的，錯的都是別人？

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(中時電子報)